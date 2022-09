Crise énergétique: le plan de la Belgique pour éviter les pénuries de gaz

Notre pays doit-il craindre des pénuries de gaz naturel cet hiver ? Depuis plusieurs mois déjà, en dépit de la baisse continue des livraisons de gaz russe – qui ne comptait que pour 6 % de la consommation belge avant le déclenchement de la guerre en Ukraine –, le gouvernement se veut rassurant : notre pays fait figure de plaque tournante du transport de gaz sur la façade ouest du continent, grâce au hub gazier de Zeebruges où arrivent du gaz norvégien (via le gazoduc Zeepipe), du gaz britannique (via l’Interconnector) et d’importantes cargaisons de gaz naturel liquéfié (via le terminal méthanier et la connexion avec celui de Dunkerque). « Nous restons nettement exportateurs de gaz vers l’Allemagne, la France et les Pays-Bas », rappelle-t-on au cabinet de la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen).