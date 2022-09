Coupe Davis: la magnifique défense de David Goffin face à Axel De Minaur (vidéo)

La Belgique a perdu face à l’Australie son match d’ouverture de la phase de poule de la Coupe Davis de tennis, mardi sur surface dure à Hambourg, en Allemagne. Après les deux simples, les Australiens mènent deux victoires et zéro. Le score finale de la rencontre sera connu après le double qui va suivre en début de soirée.

David Goffin, 31 ans, 62e mondial, s’est incliné dans le deuxième simple qui l’opposait à Alex De Minaur, 23 ans, 22e mondial et numéro 1 chez les Australiens en l’absence de Nick Kyrgios (ATP 20). Le Liégeois a cédé nettement 6-2 et 6-2 , en 1 heure et 6 minutes. Il a concédé sa 4e défaite en autant de matches face à De Minaur. Le Belge avait pourtant montré de belles choses par moments, comme ce magnfique échange au cours duquel il a pu faire l’étalage de ses belles capacités défensives...