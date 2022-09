Coupe Davis: la Belgique entame sa phase de poules par une défaite 3-0 face à l’Australie

Après les défaites en simple de Zizou Bergs et de David Goffin, Sander Gillé (ATP 78 en double) et Joran Vliegen (ATP 90) avaient pour mission de réduire le score dans la perspective des deux autres rencontres du groupe C qui attendent la Belgique : face l’Allemagne vendredi et la France samedi. Ils n’y sont pas parvenus s’inclinant 6-1 et 6-3 devant Matthew Ebden (ATP 33 en double), et Max Purcell (ATP 37).

Les meilleurs Belges en double ont concédé d’entrée le break et ont été dominés sans discussion cédant la première manche 6-1 après 26 minutes. Ils résistèrent à peine plus dans la seconde, concédant un break dans le 6e jeu (4-2) avant de ranger leurs raquettes après 1h04 de jeu, non sans avoir sauvé deux balles de match à 5-2 et une 3e à 5-3.