Entre Serbie et Hongrie, la vague migratoire repart

Casqués, cagoulés et armés, des soldats hongrois surveillent l’horizon près de la douane d’Ásotthalom. L’édifice fend la double clôture barbelée, construite entre 2015 et 2017 par le gouvernement Orbán à la frontière serbo-magyare, afin d’endiguer le flux migratoire. Après deux années moins agitées, les candidats au passage se bousculent de nouveau aux portes de l’Union européenne. Selon la police hongroise, quelque 162.000 tentatives illégales auraient été constatées entre janvier et fin août 2022.