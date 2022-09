Dépenses au parlement wallon: le greffier entendu près de 5 heures, mais «aucune mesure radicale»

Le Bureau (deux PS, deux MR et un Ecolo) pouvait à la limite inscrire une demande de révocation à l’ordre du jour d’une réunion du parlement. A ce stade, il ne le fera pas et a décidé de poursuivre l’instruction des différents dossiers évoqués dans nos colonnes cette semaine.

Frédéric Janssens s’est longuement expliqué sur les faits qui lui sont reprochés. Il a notamment fait savoir que les surcoûts générés par la construction d’un tunnel entre un parking proche et le parlement s’expliqueraient par des problèmes de conception et de chantier.

Ceci aussi : les 25.000 euros de téléphone lors d’un voyage privé au Costa Rica seraient justifiés par un travail effectif durant ses vacances. Enfin, l’attribution d’un marché public informatique ne relèverait pas du favoritisme : le greffier assure avoir simplement validé le choix de ses équipes, et aucun concurrent évincé n’a contesté celui-ci. Plusieurs dénonciations ont toutefois été déposées à l’Office central pour la répression de la corruption.

Amélioration du contrôle

Dans un communiqué, le Bureau a souligné le caractère tardif des révélations, tout en reconnaissant que les procédures peuvent être améliorées : « Un certain nombre de faits et décisions relevaient de législatures antérieures à la prise de fonction de notre Bureau. Des contrôles existent sur l’exécution des dépenses liées au budget, mais nous souhaitons améliorer à brefs délais l’efficience et la transparence de ceux-ci. »

Un député insiste : « Les procédures de contrôle existent. L’opposition y a accès. Aucune remarque n’a été formulée auparavant. »

Un membre du Bureau souligne aussi la « sérénité » des débats tenus à huis clos. Il y a deux dossiers en un, en réalité. D’une part : les dépassements de budgets, le marché public ou les frais importants, sur lesquels le greffier s’est expliqué. D’autre part, ces faits de harcèlement, dont certains font l’objet d’une plainte.

Le Bureau reconnaît « un malaise » et « des exigences parfois excessives » tandis que les menaces qui ont fait l’objet d’un enregistrement sont qualifiées d’« inacceptables ». Ce malaise était connu : en 2020, un membre du greffe a été victime d’un burn-out et sur conseil du service externe de prévention au travail, le greffier a suivi un coaching personnalisé. « Cela ne semble pas avoir été suffisant », constate Jean-Claude Marcourt.

Les révélations de ces derniers jours ont pris corps alors que le climat social est tendu au parlement de Wallonie, suite à un projet de réforme du statut des agents. Le Bureau en appelle donc à un apaisement et s’apprête à rencontrer le personnel. Il se réunira à nouveau jeudi. « Rien n'a été décidé ce matin en bureau sur des sanctions. Nous devons encore recevoir des documents et allons rencontrer le personnel pour les entendre avant de statuer dans le respect des procédures administratives », dixit Manu Disabato (Ecolo), l’un des membres du Bureau.

Au menu, ce jeudi, il s’agira notamment de valider la réponse à adresser à l’auditorat du travail puisque la plainte pour harcèlement vise aussi les membres du Bureau. Il est également prévu d’élargir la discussion aux groupes politiques de l’opposition « pour assurer la transparence des résultats ».