Crise de l’accueil: «Les ONG suggèrent des choses que nous faisons déjà», souligne la secrétaire d’Etat Nicole de Moor

Pour « sortir de la crise humanitaire », des ONG se sont mobilisées pour proposer une feuille de route au Premier ministre. Mais selon la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, plusieurs de leurs propositions sont déjà effectives.

Sous la bannière « Ceci n’est pas une crise », des ONG et des organisations d’aide ont proposé mardi une feuille de route pour sortir de la crise de l’accueil et de l’asile. La secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a déclaré dans une réaction que plusieurs des propositions qu’ils ont mises sur la table ont déjà été mises en œuvre par le gouvernement.

« Je constate que les ONG proposent certaines choses que nous faisons déjà aujourd’hui. Nous travaillons déjà en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour la création de nouveaux abris. Nous sommes également assis autour de la table avec les régions et les municipalités. Je n’ai pas du tout besoin d’un plan d’urgence fédéral pour cela », a expliqué Mme de Moor.