Quand Amazon chante aux oreilles des (e-)commerçants belges

La branche belge du géant de la vente en ligne multiplie les arguments séduisants pour développer des collaborations locales. Du recul et de la réflexion s’imposent toutefois aux petits entrepreneurs.

C’est à une opération de séduction des petits et moyens commerçants belges qu’Amazon a convié la presse ce mardi matin à Zaventem. Le géant mondial du commerce en ligne, qui va lancer sa boutique locale (amazon.com.be) dans les mois à venir, a organisé une table ronde pour chanter les louanges de sa collaboration avec des startups du cru. Dimitri O, de Loop Earplugs (des bouchons d’oreille), Janthe De Nil, de Yokuu (produits d’entretien ménagers), et Wouter Gryson, de Valley of Tea (du thé provenant principalement de Chine), ont expliqué comment Amazon leur a permis d’apprendre les arcanes du commerce en ligne, puis de grandir en se jouant des frontières. Soit autant d’arguments pour convaincre (beaucoup) d’autres entrepreneurs belges de se lancer dans la vente de leurs produits avec Amazon.