Stationnement réservé aux vélos, « cruise control »... tout ce qui va changer dans le code de la route

Un nouveau panneau va faire son apparition a annoncé Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité. Il offrira « plus de flexibilité dans l’organisation du stationnement. Il sera notamment utile aux abords des écoles », explique l’écologiste dans les colonnes de Sudinfo.

Concrètement, ce panneau indiquera que seuls les vélos pourront se stationner dans cette zone entre 7h30 et 18h, et les automobilistes pourront l’occuper en soirée et la nuit. « Il y a d’autres possibilités. On offre de la flexibilité aux gestionnaires de voiries », a précisé le ministre. Les automobilistes qui se stationneraient dans cette zone hors de la plage horaire devront s’acquitter d’une amende de 58 euros (infraction du 1er degré).