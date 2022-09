Erling Haaland, des retrouvailles explosives avec Dortmund

Un peu plus tôt, mais pas trop tôt comme en témoignent ses 12 buts (et un assist) en 8 rencontres pour le compte de Manchester City. Le Community Shield et nonante minutes de rodage ont suffi au Norvégien avant d’entrer de manière fracassante dans sa nouvelle réalité « skyblue », qu’il a rejointe, cet été, contre les 60 millions € versés dans les caisses du club de la Ruhr.

Avec Dortmund, l’attaquant n’avait même pas eu besoin d’un premier match de dégrossissage : à peine débarqué de Salzbourg, il avait signé un triplé pour ses nouvelles couleurs et ainsi déchaîné un vent de tempête sur l’Allemagne. Et ce n’avait été qu’un début. Une entame en Bundesliga et en C1 (9 buts en 6 matches + 2 goals contre le PSG) qui se calque furieusement sur sa joyeuse entrée en Premier League et en Europe (10/6 + 2/1 ; un but toutes les 54 minutes).