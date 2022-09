Relance du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan: Erevan annonce la mort de 49 soldats arméniens

Un troisième conflit en moins de 20 ans ou juste de sanglantes escarmouches ? Erevan et Bakou s’accusent mutuellement des nouvelles tensions. Le second annonce ce mardi après-midi avoir atteint ses objectifs.

Deux ans après la dernière guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, de nouvelles violences ont éclaté entre les deux pays voisins dans le Caucase. Erevan a dénoncé une « agression » des forces armées azéries alors que Bakou dit avoir réagi à des « provocations » arméniennes sous forme de bombardements. Le président arménien a annoncé ce 13 septembre des pertes importantes : « A l’heure actuelle, nous avons 49 militaires tués (…) et ce n’est malheureusement pas le nombre définitif », a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pachinian devant le Parlement à Erevan. Les appels au cessez-le-feu se sont multipliés dans le monde, et la tension semblait décroître ce mardi.