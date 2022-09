Dans le rush et sans un cadre complet, la prison de Haren doit ouvrir le 30 septembre

Le « village pénitentiaire » de Haren, établi sur une quinzaine d’hectares – achetés 53 millions d’euros – fait l’objet d’un contrat DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) : le consortium privé Cafasso S.A. se voit allouer 40,2 millions d’euros par an jusqu’en 2047, soit un milliard d’euros. C’est « le » chantier majeur du ministère de la Justice et de la Régie des bâtiments, et il doit être inauguré ce 30 septembre après-midi, confirme le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld). « Et on nous a bien fait comprendre que ce serait par la porte ou par la fenêtre, mais que ce serait fait ! », confie un membre du personnel.