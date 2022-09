Ligue des champions: revivez en vidéo les buts du match FC Porto-Club Bruges (0-4)

Après un début de match où les Portugais se montraient pressants dans la surface brugeoise sans parvenir à être véritablement dangereux, ce sont les hommes de Carl Hoefkens qui ouvraient le score grâce à Ferran Jutgla qui convertissait un penalty qu’il avait lui-même obtenu (15e, 0-1). Quelques minutes plus tard, Porto se montrait dangereux pour la première fois mais Mignolet s’interposait bien face à Pepê (23e). À quelques minutes de la mi-temps, Hans Vanaken se montrait dangereux mais la frappe du Diable Rouge flirtait avec le poteau d’un Costa (41e) qui s’interposait sur une frappe d’Andreas Skov Olsen dans la minute qui suivait (42e). À la mi-temps, les Brugeois rentraient aux vestiaires avec une avance d’un but.

Au retour des vestiaires, sous une pluie battante, les Brugeois doublaient rapidement la mise par l’intermédiaire de Kamal Sowah qui profitait d’un bon travail de Jutgla dans la surface (47e, 0-2). Et les Brugeois ne s’arrêtaient pas, Skov Olsen reprenait un centre de Bjorn Meijer et alourdissait encore la marque (52e, 0-3). Le danger restait brugeois et Roman Yaremchuk, entré au jeu quelques minutes plus tôt, envoyait une tête à bout portant mais Costa était attentif (78e). Mignolet faisait de même dans la foulée sur une tête piquée de Danny Namaso (81e).

Quelques minutes plus tard, Wendell tirait juste au-dessus de la lucarne brugeoise (84e) et dans une fin de match à haute intensité, Raphael Onyedika était au bout d’une magnifique action collective mais frappait sur le poteau (86e). Le Norvégien Antonio Nusa, 17 ans, monté au jeu à la 75e à la place de Jutgla, donnait au score une allure de correction en inscrivant le quatrième but brugeois (89e, 0-4).

