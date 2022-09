Pour le Parlement européen, «la Hongrie n’est plus un Etat démocratique»

Le Parlement regrette profondément que l’absence d’action décisive de la part de l’Union ait contribué au délitement de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux en Hongrie, faisant du pays un régime hybride d’autocratie électorale, comme le montrent les indicateurs les plus pertinents. » Les députés européens débattront ce mercredi et voteront jeudi un rapport « constatant l’existence d’un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée ». Dans ses développements, le texte insiste : « Les spécialistes s’accordent de plus en plus à dire que la Hongrie ne peut plus être considérée comme une démocratie ».