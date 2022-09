Energie, surprofits, incendies… les différentes annonces de l’Union européenne

L’attente était forte, à Strasbourg, pour le discours annuel de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen devant le Parlement sur l’état de l’Union européenne, premier du genre depuis que la guerre est revenue sur le sol européen, et alors que les défis de la crise des prix de l’énergie et du soutien à l’Ukraine réclament sans cesse de nouvelles réponses.

– L’UE va acheter dix avions et trois hélicoptères pour lutter contre les incendies ;

Lors de son discours, la présidente de la Commission a déclaré : « Ceci est une guerre pour notre énergie, notre économie, nos valeurs et notre futur ; c’est l’autocratie contre la démocratie. » Elle défend les sanctions face à Moscou : « L’heure n’est pas à l’apaisement. » Elle a annoncé qu’elle se rendra à Kiev ce mercredi.

Plafonnement des surprofits

Ursula von der Leyen a également déclaré : « Plafonner les revenus des producteurs d’électricité à base d’énergies renouvelables et de nucléaire permettrait de lever plus de 140 milliards d’euros pour les états de l’UE, qui pourraient les redistribuer aux ménages et entreprises vulnérables. »