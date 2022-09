Philip Zinckernagel: «Au Standard avec le Mondial dans un coin de ma tête»

Philip Zinckernagel aurait pu disputer la Ligue des champions ou l’Europa League cette saison, le voilà au Standard, 13e de la défunte saison, privé de Coupe d’Europe et à l’aube d’une reconstruction qui sera forcément lente. On pourrait croire que l’ailier danois de 27 ans se retrouve à Liège sans vraiment l’avoir voulu. Eh bien non, car le Standard, c’était un choix mûrement réfléchi pour un garçon qui avait certainement d’autres propositions. « Je suis ici car je l’ai voulu », explique-t-il en substance. La vérité est que votre carrière vous réserve parfois des surprises, des bonnes comme des mauvaises, pour vous mener aux quatre coins de l’Europe. Pour Philip Zinckernagel, tout a vraiment commencé il y a un peu plus de quatre ans, en Norvège.

Décisif… 43 fois en 28 matches avec Bodo/Glimt !