Coupe Davis: la Belgique battue 0-3 d’entrée, quelle gifle

Pour son entrée en piste contre l’Australie, dans cette phase de poules à Hambourg, la Belgique a connu ce qu’on appelle un scénario catastrophe. Avec un premier simple que Zizou Bergs ne doit jamais perdre contre l’invité-surprise Jason Kubler (Hewitt avait décidé d’offrir sa première cap à ce joueur de 29 ans qui s’était illustré en atteignant les huitièmes de finale à Wimbledon). Le Limbourgeois a mené 1-3 dans le set décisif avant de tout perdre (6-4, 1-6, 6-3). Et dans le deuxième simple, on eut droit au David Goffin, en manque de confiance, de la dernière tournée américaine, et qui a pris une terrible correction (6-2, 6-2 en 1h05 !) de la part d’un Alex De Minaur qui devient la bête noire du Liégeois (0-4 dans les duels). Il n’était que 18h dans l’arène quasi-vide du Rothenbaum et l’Australie assurait déjà sa première victoire dans cette poule C.