La mort du directeur de la Société de développement de l’Extrême-Orient et de l’Arctique vient s’ajouter à la longue liste de dirigeants du secteur énergétiques russes à décéder de manière mystérieuse.

La Société russe de développement de l’Extrême-Orient et de l’Arctique, est un projet dirigé par Vladimir Poutine visant à développer les ressources énergétiques et minières de l’est du pays en réponse aux sanctions internationales contre la Russie. Selon le journal russeKomsomolskaïa Pravda, Pechorin était chargé de la modernisation de l’aviation et du développement des ressources.

Nos confrères d’Het Laatste Nieuws rappellent qu’il serait le deuxième cadre supérieur de cette société à mourir de façon inattendue. Ainsi, l’ancien directeur général Igor Nosov serait décédé d’une attaque, en février dernier.

Et la liste des décès suspects autour du président russe ne cesse de s’allonger. Au début du mois, les médias locaux ont fait état de la mort de Ravil Maganov, président du conseil d’administration du géant pétrolier russe Lukoil. L’homme de 67 ans serait tombé d’une fenêtre d’un hôpital de Moscou. Six mois plus tôt, la compagnie pétrolière avait critiqué l’invasion de l’Ukraine par la Russie, rapporte Het Laatste Nieuws.