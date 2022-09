L’Ukraine a gagné une bataille mais pas (encore?) la guerre

La contre-offensive réussie de l’armée ukrainienne dans la région de Kharkiv – et dans une moindre mesure autour de Kherson – est le signe d’un renversement de situation. Si l’Ukraine a gagné une bataille, la guerre est loin d’être terminée. Après l’offensive-éclair ratée sur Kiev au début de l’invasion, l’armée russe avait conquis des territoires importants dans le nord-est et le sud. Surtout, elle a mis la main sur des ports, des sites industriels et sur la plus grande centrale nucléaire d’Europe à Zaporijia.