Ligue des champions: Bruges humilie Porto (0-4) et prend la tête de son groupe

Incroyable mais vrai : le Club a réalisé le premier 6 sur 6 d’un club belge en poule de C1. Et en humiliant Porto sur son propre terrain (0-4), Bruges file en tête. Vers une qualification qui n’est plus une utopie.

Le terme est souvent galvaudé, mais Bruges a forgé un exploit en allant claquer un 0-4 à Porto qui risque de faire les choux gras de la presse portugaise pendant de très longs jours. On souhaite bien du plaisir à Sergio Conceiçao et à ses joueurs, contraints de faire le gros dos pendant et après un match parfait des hommes de Carl Hoefkens !