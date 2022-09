Dieumerci Mbokani va discuter ce mercredi avec le RFC Seraing

Dieumerci Mbokani a rendez-vous à Seraing la semaine prochaine », titrions-nous dans nos éditions de vendredi dernier. À raison. Désireux, à trente-six ans, d’encore jouer et de retrouver un port d’attache en Europe, l’attaquant congolais, qui entretenait sa condition physique à Kinshasa, en compagnie d’un coach privé, est arrivé en Belgique lundi soir.

Deux clubs ont manifesté leur envie de l’accueillir. Beveren d’abord, où Mbokani s’est rendu mardi pour discuter de son éventuelle arrivée au Freethiel, et le RFC Seraing, où il est attendu ce mercredi pour négocier son futur contrat. La présence de Lucien D’Onofrio, qui avait été à l’origine de sa venue au Standard mais aussi à l’Antwerp, jouera-t-elle en faveur du club du Pairay ? On peut résolument le penser, même si l’intéressé doit encore trouver un terrain d’entente avec le club sérésien, qui dispose de moyens financiers peu importants. Rappelons que Dieumerci Mbokani est libre depuis la résiliation de son contrat au SC Koweït et donc libre de s’engager où il veut et quand il le veut.