Ligue des champions: le Bayern dit merci à… Lewandowski

Après avoir fait le dos rond pendant plus de 45 minutes, le Bayern Munich s’est imposé dans son Allianz Arena contre le FC Barcelone (2-0), alors que Robert Lewandowski a manqué son retour en Bavière avec le Barça.

Même si elle s’est terminée sur des bouderies compréhensibles mais regrettables, l’histoire d’amour entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich, longue de 8 saisons et riche de 344 buts en 375 matches, est du genre à laisser une trace indélébile, dans l’Histoire, avec un grand « h » du club bavarois. Ayant forcé cet été le transfert de ses rêves au Barça, où il a effectué des débuts tonitruants (9 buts en 6 matches, toutes compétitions confondues), l’attaquant polonais était déjà de retour sur les terres de ses anciens et multiples exploits, mardi soir. Aligné en pointe du 4-3-3 mis en place par Xavi, Lewandowski s’est dépensé sans compter pour essayer de jouer un tour pendable à ses anciens équipiers, qui lui avaient réservé un accueil chaleureux lors de l’échauffement puis dans le couloir des vestiaires au moment où les deux équipes s’apprêtaient à monter sur la pelouse. En vain.