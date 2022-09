Racisme et misogynie: le propriétaire des Suns de Phoenix en NBA suspendu un an

Robert Sarver ne peut plus diriger de franchise et il lui est interdit d’assister à des rencontres.

La NBA, ligue nord-américaine de basket-ball, a annoncé mardi avoir suspendu un an le propriétaire des Suns de Phoenix, Robert Sarver, et lui avoir infligé une amende de dix millions de dollars pour comportements racistes et misogynes.

Il ne peut plus diriger de franchise et il lui est interdit d’assister à des rencontres, comme de fréquenter les installations des équipes de la NBA et de la WNBA.