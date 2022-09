«Défaite historique», «inadmissible»: la presse portugaise critique le FC Porto après sa lourde défaite face à Bruges (vidéo)

La victoire du FC Bruges à Porto ce mardi soir en Ligue des Champions a été sensationnelle et fait évidemment le tour d’Europe. Dans la presse sportive portugaise, cette défaite des hommes de Sérgio Conceição est en une des trois plus quotidiens sportifs portugais. Et les mots utilisés pour décrire cette déroute ne sont pas forcément tendres.

Le quotidien A Bola met surtout en avant la victoire du Sporting Lisbonne face à Tottenham survenue une heure plus tôt avant le début du match entre Porto et Bruges. « Déroute, la dernière place du groupe avec zéro points » titre ainsi le quotidien en parlant de la défaite sévère de Porto contre Bruges. La déclaration de Sérgio Conceição juste après le match est utilisée pour bien résumer la rencontre : « Le manque d’agressivité a conduit à ce désastre ».