Vers un changement de calendrier universitaire? Valérie Glatigny répond

Et si l’enseignement supérieur changeait de rythme, comme l’enseignement obligatoire a changé de calendrier ? Le recteur de l’UCLouvain et Valérie Glatigny vont dans ce sens.

Le recteur de l’UCLouvain, Vincent Blondel, a contextualisé la rentrée académique. Il a levé notamment un coin du voile sur la réforme des rythmes, avec un bouleversement possible des sessions d’examens. Une véritable révolution à venir. L’interview du Soir du recteur de l’UCLouvain, pour en savoir plus : Voici la proposition de nouveau calendrier académique de Vincent Blondel (UCLouvain) .

Des vraies vacances de Noël et d’été ? La discussion se fait sur une réforme du calendrier universitaire. Allons-nous coïncider le calendrier de l’enseignement supérieur avec celui de l’enseignement primaire et secondaire ? Valérie Galtigny (MR), la ministre de l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l’invitée de La Première ce mercredi matin.

Valérie Glatigny le confirme, un consensus se dessine pour de vraies périodes de repos lors des vacances d’hiver et d’été. « On discute pour améliorer l’organisation de l’année académique, avec un rythme d’examens et des périodes de repos. L’idée c’est de repenser le calendrier pour qu’il y ait une respiration à Noël et en été. Et notamment pour permettre aux professeurs de faire de la recherche, par exemple », explique la ministre. Mais pas si vite, ce genre de réforme prend du temps.

60 crédits

Le décret paysage marque la rentrée universitaire. « La réussite, c’est désormais 60 crédits, et pas 45. Beaucoup d’étudiants anticipaient mal les reports de crédits d’une année à l’autre. Ils découvraient tardivement qu’ils n’étaient plus finançables. » Maintenant, il faudra 60 crédits pour passer à l’année supérieure.