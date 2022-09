Précipitations intenses, orages... toute la Belgique en alerte orange ou jaune

L’IRM a placé en code orange la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les provinces de Liège, de Luxembourg, de Brabant wallon et de Brabant flamand en prévision de précipitations intenses attendues.

Le ciel sera couvert et pluvieux et la pluie pourra être par moment intense mercredi. Localement, une accumulation de 50 à 70L/m2 par 24 heures sera possible, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Sur la partie sud du pays et probablement aussi sur le centre, des averses orageuses pourront se déclencher avec localement de fortes rafales. En fin de journée, il fera toutefois plus sec sur le nord du pays avec éventuellement quelques éclaircies. Sur le sud du pays, la menace orageuse persistera. Les maxima se situeront entre 17ºC dans le nord et 22ºC dans l’extrême sud. Le vent sera faible à modéré de nord-est sur la moitié nord du pays. Dans l’extrême sud du pays, il sera faible à parfois modéré de sud-ouest tournant vers l’ouest.