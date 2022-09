Batireno et Energie & Habitat: deux salons en un, plus que jamais dans l’air du temps

Candidats bâtisseurs et/ou rénovateurs, à vos agendas. La prochaine édition des salons Batireno et Energie & Habitat se déroulera les 15, 16, 17, 21, 22 et 23 octobre à Namur Expo. C’est la quatrième année que les deux salons ont été regroupés. Malgré le covid, ils avaient été organisés en 2020 et 2021, mais avec les restrictions d’usage liées à l’époque de leur déroulement. Point de tout cela cette fois-ci.