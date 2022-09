Ryanair annule des vols à Budapest suite à une nouvelle taxe sur les surprofits

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé que plusieurs vols à destination et en provenance de Budapest (Hongrie) allaient être annulés à cause d’une taxe sur les surprofits, a relayé la RTBF. Huit des 53 destinations seront complètement supprimées et sept autres liaisons seront moins régulièrement desservies, a déclaré le directeur général de la compagnie aérienne Michel O’Leary.

La Hongrie a introduit cette taxe en juillet, pour entre autres, les entreprises du secteur de l’énergie, les banques, les assureurs et les sociétés de télécommunications. L’impact sur les compagnies aériennes s’élève à environ 10 euros par passager.