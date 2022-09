Anderlecht: décédé à 91 ans, Michel Verschueren était un précurseur

C’est le patriarche de l’autre grande dynastie au Sporting d’Anderlecht depuis l’avènement du football professionnel en Belgique. À côté de l’illustre famille Vanden Stock – Constant et Roger qui ont tous les deux été propriétaire et président du RSCA jusqu’à la revente effective du club à Marc Coucke en mars 2018 –, il y a la non moins célèbre famille Verschueren. Entre 1980 et 2003, Michel Verschueren, a occupé le rôle directeur sportif du club le plus titré de Belgique et tant d’autres dans un RSCA dont l’organigramme n’était pas aussi fourni qu’aujourd’hui. « C’était un directeur général même s’il n’en avait pas le titre, se souvient Georges Leekens qui l’a côtoyé quelques mois lorsqu’il était éphémère T1 du Sporting lors de la saison 87-88. Il gérait l’administratif, le commercial et le sportif. » Un « control-freak » qui aurait sans doute bien eu du mal à canaliser les réseaux sociaux d’aujourd’hui même s’il avait fait de « Twitter » son relais presque quotidien ces dernières années.