Julian Lennon: «Je veux être moi-même, pas John Lennon!»

Né à Liverpool, Julian Lennon, 59 ans, est un artiste aux multiples talents. Cinéaste et photographe talentueux, il joue également de nombreux instruments, est l’auteur de plusieurs livres et s’investit auprès d’organisations caritatives dont la mission est de lutter contre les problèmes environnementaux et humanitaires. Il est le fils de John Lennon , membre emblématique des Beatles, et de sa première femme, Cynthia Powell .