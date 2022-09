Vladimir Poutine mis sous pression face à l’Ukraine mais aussi aux faucons de Moscou

Au lendemain des succès de l’armée de Kiev, Vladimir Poutine se retrouve dans la situation qu’il déteste le plus : décider sous pression. Le chef du Kremlin, qui n’aime pas agir en réaction aux initiatives adverses, en politique intérieure comme sur la scène mondiale, est pourtant aujourd’hui obligé de repartir de l’avant. Car il est bousculé sur tous les fronts. Militaire, avec les soudaines avancées ukrainiennes. Et politique, avec une double opposition, inédite en près d’un quart de siècle au pouvoir : ces victoires ennemies encouragent à la fois les petits cercles de protestation libérale qui essaient de profiter de l’occasion pour fédérer les diverses sources de mécontentement et demander la démission du président, mais surtout les faucons qui lui reprochaient déjà d’être trop faible et exigent désormais encore plus de radicalisation.