Décès du petit Gino: l’enfant aurait été étouffé par un oreiller ou étranglé

La première audience non substantielle avait lieu ce mercredi à Maastricht. Elle a rapidement été interrompue parce que la mère de l’enfant criait sur l’accusé.

Donny M. est accusé d’avoir étouffé avec un oreiller ou étranglé Gino, 9 ans, qu’il a kidnappé à Kerkrade aux Pays-Bas le 1er juin de cette année. C’est ce qu’a indiqué l’accusation mercredi lors de la première audience, non substantielle, à Maastricht. L’audience a été interrompue peu après parce que la mère de l’enfant a commencé à crier sur l’accusé.

La police a arrêté Donny M., 22 ans, à son domicile de Geleen le 4 juin. Peu après, ils ont indiqué l’endroit où gisait le corps de Gino. C’était à un jet de pierre de son domicile, derrière une propriété incendiée dans le quartier de Landgraaf. Outre l’enlèvement et le meurtre, Donny M. est soupçonné de posséder et de distribuer de la pornographie enfantine. Selon le journal De Limburger, il est également soupçonné d’avoir abusé sexuellement de Gino.

L’homme a déjà été condamné une première fois en 2017 pour avoir agressé et menacé deux enfants et abusé d’au moins l’un d’entre eux, a rapporté plus tôt l’avocat de l’une des victimes. Entre-temps, une enquête a été ouverte pour déterminer dans quelle mesure Donny M. a bénéficié d’un conseil approprié.