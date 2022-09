Le monde du sport réagit au décès de Michel Verschueren: «une icône du football belge»

C’est une icône du football belge qui s’est éteinte ce mercredi. Michel Verschueren est décédé à l’âge de 91 ans, laissant derrière lui une énorme carrière à travers de nombreux clubs belges dont Anderlecht.

Clubs, personnalités, internautes. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont rendu hommage à Michel Verschueren. Sur son compte Twitter, Anderlecht présente ses condoléances à la famille et aux amis de Michel Verschueren : « Monsieur Michel, icône de notre club et du football belge, est décédé à l’âge de 91 ans. Sous sa conduite, les Mauves ont remporté 11 titres de champion, trois coupes et la Coupe de l’UEFA en 1983. Le club souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. »