Résultats en baisse au premier semestre 2022 pour Immobel

Immobel a communiqué ses résultats pour le premier semestre 2022. Ils sont en baisse, mais pour le plus grand développeur coté en bourse du pays, ce n’est pas une surprise. La baisse était attendue (l’année 2021 avait été la deuxième meilleure année). Les revenus et le bénéfice net s’élèvent respectivement à 130,8 millions d’euros (contre 183,8 au premier semestre 2021, -28,8 %) et 9,1 millions (contre 29,9 millions, -69,4 %).

Chez Immobel, on explique cette baisse par plusieurs facteurs. Primo, les retards accusés dans l’obtention des permis résidentiels au cours des dernières années. Secundo, les retards enregistrés dans le lancement de certains nouveaux projets en raison des conditions macroéconomiques actuelles. Tertio, le ralentissement de la demande d’immobilier résidentiel dû à la hausse des taux d’intérêt et aux turbulences macroéconomiques, dont une inflation élevée.