Les erreurs de médicaments causent 163.000 décès par an en Europe

A l’occasion de la journée mondiale pour la sécurité du patient qui aura lieu ce 17 septembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souhaité mettre l’accent sur les erreurs médicamenteuses au sein des hôpitaux et les moyens à mettre en œuvre pour les réduire. « Et il y a urgence, explique Mike Isles, directeur de l’Alliance européenne contre les erreurs de médicaments (ECAMET). Les dommages liés aux erreurs de médicaments représentent 50 % de tous les dommages évitables dans les soins médicaux. L’OMS estime que sur une population d’un million de personnes, au moins un décès est causé par ces erreurs. En Europe, cela représente 163.000 décès par an. L’agence européenne du médicament estime que 9,1 % des problèmes surviennent au moment de la prescription et 2,1 % lors de la délivrance du médicament. »