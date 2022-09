Irène Papas, star de «Zorba le Grec», est décédée

Irène Papas « personnifiait la beauté grecque à l’écran et sur scène », a estimé dans un communiqué la ministre grecque de la Culture Lina Mendoni.

L’actrice grecque Irène Papas, célèbre pour ses fougueuses apparitions dans des films de renommée internationale comme « Les Canons de Navarone » et « Zorba le Grec », est décédée à l’âge de 93 ans, a annoncé mercredi le ministère grec de la Culture.

Selon l’agence de presse étatique grecque ANA, Irène Papas est morte plus tôt dans la journée de mercredi. La cause de son décès n’était pas connue dans l’immédiat. La santé d’Irène Papas était fragile depuis quelque temps.

L’une des actrices grecques les plus connues à l’étranger aux côtés de Mélina Mercouri, elle a joué dans une soixantaine de films durant sa carrière qui s’est étalée sur six décennies. Elle a partagé l’affiche avec des comédiens de renom comme Richard Burton, Kirk Douglas, James Cagney et Jon Voigt.