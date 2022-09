Décès d’Elizabeth II: à Londres, des heures d’attente pour s’assurer «quelques secondes» avec la Reine (photos)

Certains sont emmitouflés sous une couverture, d’autres endormis sur un tabouret, recroquevillés contre le parapet qui donne sur la Tamise, ou à peu près réveillés autour d’un thé. Autour d’eux, mille nuances de sièges de camping, de parapluies pour l’instant repliés ou de snacks et cafés à emporter.

« On n’a pas dormi de la nuit », s’amuse Rob Paige, un retraité de 65 ans arrivé mardi soir avec son épouse Maureen, 67 ans, qui euphémise : « la nuit a été un peu humide ». « Après 01h00 du matin, c’était calme, on est allés faire un tour. La plupart des gens étaient silencieux, il y avait du crachin… Beaucoup plus de gens sont arrivés ce matin vers 05h00 », raconte Rob.

« Je vais sans doute verser une larme », anticipe aussi, très émue, June Allen-Westbrook. A 78 ans, elle n’a pas hésité à venir dès 05h00 faire la queue en fauteuil roulant. « Elle a été ma reine durant toute ma vie, et même plus ! », renchérit son amie Janice Cook, 67 ans : « C’est un honneur d’être ici ».

« Ce sera plus personnel et intime » que de voir passer la procession funéraire, espère aussi Delilah Emerson, une traductrice de 26 ans venue d’Oxford, « encore en train de digérer le choc et le sentiment de perte ».

Tous insistent sur le peu de choses que représentent quelques heures d’attente face à la vie qu’ils viennent célébrer.