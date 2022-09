Karel Geraerts avant le match contre Malmö : « On n'est pas favori, je ne vais pas changer mes principes »

Malgré la victoire inaugurale à Berlin, l’Union refuse de porter l’étiquette de favorite ce jeudi soir. « Non, je ne vais pas changer mes principes et mes idées car on a gagné il y a une semaine », déclare le coach saint-gillois Karel Geraerts. « Car il ne faut pas oublier qu’on faisait partie du pot 4. Et que donc, sur papier, on est l’équipe la plus faible du groupe. On était naturellement fier de notre victoire à Berlin. Mais on jouera comme on en a l’habitude contre Malmö. »

Et c’est une rencontre âpre et disputée à laquelle s’attend le T1 unioniste. « Je m’attends à un bon match face au champion de Suède. Une équipe qui joue de manière très compacte, qui a son style de jeu bien à elle, qui est bien organisée et qui a des joueurs intelligents. »