Les prix Atomium de la jeune création

Le prix Raymond Leblanc de la jeune création est décerné à Cyril Legrais et Alice V.D.M pour Les oies cendrées, un ouvrage qui n’est pas encore créé et qui sera publié grâce à ce prix. « Un sujet délicat traité avec sensibilité et tendresse… Une histoire d’amour entre deux hommes ayant une différence d’âge marquée n’est pas banale dans les représentations habituelles en bande dessinée », dit le jury.

Le prix Atomium Spirou jeunes auteurs est décerné à Jean-Christophe Targa pour Bravo Zulu. Ce prix récompense des histoires courtes qui mettent en scène Spirou et Fantasio. La rédaction de Spirou a été séduite par la fraîcheur de ce récit, saupoudré d’inventions rocambolesques que ne renierait certainement pas un certain comte de Champignac.

J.-C. V.