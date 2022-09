Ligue des champions: la belle petite somme d’argent que le FC Bruges est en train de se constituer sur la scène européenne

Fort de ses deux victoires en deux rencontres en Ligue des Champions, le FC Bruges se crée petit à petit un matelas dans son groupe mais aussi un matelas au niveau financier. Les sommes versées aux différents clubs par l’UEFA sont fixées et il est déjà possible de savoir les bénéfices engrangés.

Pour sa simple participation à la Ligue des champions, le FC Bruges est sûr de recevoir 15,64 millions d’euros, une somme fixe pour tous les clubs participants à la C1. A cela s’ajoute le bonus en fonction du coefficient (la Belgique est 16e) qui s’élève à 5,685 millions d’euros. De plus, une victoire rapporte en phase de groupes 2,8 millions et grâce à ses deux victoires, le FC Bruges est d’ores et déjà assuré de recevoir 26,925 millions au total.