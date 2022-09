Isabelle Wekstein, avocate: «Le marché belge est le plus touché par la concentration»

En 2003, cette avocate d’affaires parisienne défendait déjà la cause des libraires indépendants face au projet de Lagardère (Hachette Livre, Hachette Filipacchi Medias) d’absorber Vivendi Universal Publishing. Vingt ans plus tard, la situation s’est retournée : Vivendi lance une OPA sur Hachette. Mais le risque de concentration est tout aussi menaçant pour les opérateurs de la chaîne du livre, et Me Isabelle Wekstein (Wan Avocats) est à nouveau sur la balle pour défendre les libraires indépendants de France et de Belgique francophone, plusieurs éditeurs importants, les auteurs français, les grandes surfaces culturelles. C’est elle qui défend devant la Commission européenne les 600 libraires du Syndicat des libraires français (SLF), les 80 libraires du SLFB belge, une quinzaine de librairies françaises parmi lesquelles certaines des plus grandes librairies indépendantes de France, mais aussi l’ensemble des associations d’auteurs de France et des éditeurs tels qu’Actes Sud ou L’école des Loisirs. Excusez du peu.