Editis-Hachette: la diversité culturelle se joue à Bruxelles

Il y a juste un an, le 15 septembre 2021, un avis de tempête plombait le ciel éditorial français : après une longue montée en puissance dans le capital de Largadère, le groupe média Vivendi dévoilait son ambition de prendre le contrôle total de son concurrent. En clair, Editis, nº2 français de l’édition (Laffont, Julliard, Plon, Fleuve, 10/18, Pocket, Bordas…) s’apprêtait à absorber Hachette Livre, nº1 français et nº3 mondial (Grasset, Fayard, Stock, Livre de Poche, JC Lattès, Calmann-Lévy, etc.). La rumeur du pire, soudain, se matérialisait. Panique à St-Germain-des-Prés où les portes claquaient, la valse des directeurs, éditeurs et auteurs était engagée.