A Bruxelles, les journées «décoloniales» du patrimoine

A Bruxelles cette année, les « Journées du patrimoine / Heritage Days » seront consacrées à l’empreinte coloniale. Cette décision s’inscrit dans la foulée des réflexions menées par un groupe de travail invité par le secrétaire d’Etat à l’Urbanisme et au Patrimoine, Pascal Smet, à propos de la décolonisation de l’espace public, groupe de réflexion convoqué par Urban Brussels. Il y a plusieurs années déjà que, sous l’impulsion d’ASBL comme CEC (Coopération par l’éducation et la culture), Bamko, Mémoires coloniales et bien d’autres, des promenades « décoloniales » sont organisées à travers la ville, relevant les liens tissés avec l’Afrique depuis la fin du XIXe siècle.