Scènes: retrouvez toutes nos critiques des spectacles

ADN ***

Théâtre de la Toison d’Or

Depuis Cherche l’amour, Myriam Leroy confirme son talent à creuser des sujets de société inattendus. Elle-même touchée de près par la thématique, elle a mené une enquête fournie sur la procréation médicalement assistée et, plus particulièrement, le vécu d’enfants nés d’un don de sperme anonyme. Mise en scène avec tact et légèreté par Nathalie Uffner, la pièce livre une galerie de portraits tantôt drôles, tantôt poignants.

