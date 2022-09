Guerre en Ukraine: des salles de torture découvertes à la libération des villages (vidéo)

Les Ukrainiens gagnent de plus en plus de terrain et libèrent par la même occasion de nombreux villages occupés par les Russes. Ces libérations laissent apparaître l’ampleur des destructions causés par ces derniers. Cette avancée des troupes ukrainiennes dévoile aussi les maltraitances et la torture qu’a pu subir la population locale sous l’occupation. De nombreux médias sur place révèlent des zones de torture où des dizaines d’Ukrainiens auraient été sévèrement maltraités.

De la torture aux chocs électriques

Dans le village de Balakliya, dans la région de Kharkiv, les Russes auraient transformé un sous-sol du poste de police en prison de torture. Une quarantaine de personnes y auraient été détenues. L’agence de presse Reuters a diffusé des images de cette salle de torture. Sur les murs, il y a des textes griffonnés par les prisonniers. Il s’agit notamment de prières et d’une représentation du nombre de jours de captivité.