Quand Charles Michel flatte le sulfureux MBS

Il y a comme ça des choses qu’on doit faire et dont on n’est pas toujours spécialement fier. Il faut bien assurer, non ? Si c’est pour le bien commun… Tout porte à croire que la discrète visite que Charles Michel, président du Conseil européen, vient d’effectuer à Djeddah, en Arabie saoudite, s’apparente à cette catégorie.

En effet, le Belge représente une Union européenne qui tente plus que jamais – et comme bien d’autres puissances – d’amadouer les pétromonarchies en ces temps difficiles. Les réserves de pétrole et de gaz de la péninsule Arabo-Persique valent bien quelques courbettes.