Eric Cantona annonce qu’il va boycotter la Coupe du monde au Qatar: «Une aberration»

Malgré la participation de l’Equipe de France à cette Coupe du monde, Eric Cantona ne supportera l’équipe portée par Didier Deschamps. : « Que la France gagne, perde, rien à carrer ! A la place, je me referai tous les épisodes de Colombo. Dire nous on joue pas, dire nous on diffuse pas, nous on fait pas de pub etc etc. C’est tout à fait faisable. Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions, même si cela nous coûte. »