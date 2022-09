Mister Michel, l’ombre de Monsieur Constant

À 91 ans, il a fini par rendre les armes et prendre définitivement congé. Un mot qu’il exécrait plus que tout. Par-dessus tout. Mais dont il usait et abusait, avec une malice dissimulée derrière le prestige qu’il conférait souvent lui-même à sa fonction, à chaque fois qu’il avait l’occasion de souligner qu’il était le premier à allumer les lumières du parc Astrid et le dernier à les éteindre. « Copain, je prends une heure de congé pour te répondre », lâchait-il systématiquement en prélude à chaque interview.