Un lycéen séquestré et frappé dans le nord de la France: son père raconte l’horreur

Un jeune homme a été enlevé à la sortie du lycée vendredi 9 septembre. Séquestré dans une cave et frappé à coups de barre de fer et de marteau, le lycéen a pu sortir de l’hôpital ce lundi soir.

Vendredi 9 septembre, un jeune lycéen a été enlevé, et séquestré à la sortie de son lycée à Beauvelais (nord de la France). Quelques jours après la violente agression dont il a été victime , Youssef (prénom modifié) porte encore les stigmates de son passage à tabac, rapporte le Courrier picard. Le visage tuméfié et un large bandage sur le crâne, le jeune lycéen de 17 ans a franchi les grilles de la caserne de gendarmerie de Méru ce mardi 13 septembre, autour de 14 h 45, pour y être entendu par les enquêteurs de la police judiciaire de Creil.

La victime est ensuite conduite dans une cave où son calvaire débute. « Ils lui ont donné des coups de poing et des coups de pied et il a ensuite été frappé avec une barre de fer et avec un marteau au niveau des jambes », détaille Hakim. Le lynchage vire même à l’humiliation quand les agresseurs tentent de lui tondre la tête et lacèrent ses vêtements pour le laisser dans son plus simple appareil.

Toujours sous l’objectif de la caméra, Youssef se retrouve en position fœtale comme pour parer les coups, le visage tuméfié et méconnaissable. Seuls ses proches sont à même de l’identifier et découvrent avec effroi les images du calvaire enduré par le lycéen. « Je m’imaginais qu’on n’allait pas le retrouver. J’ai cru qu’il allait finir comme Ilan Halimi et qu’on ne me le ramènerait jamais », confie Hakim.

Mais le grand frère de Youssef est également témoin de ces vidéos et mobilise les adultes du quartier de la Nacre, à Méru. Ces derniers parviennent alors à contacter « les grands » du plateau Saint-Jean à Beauvais qui mettent fin au supplice de la victime. Accablé par la douleur, le lycéen est incapable de tenir debout. Il faut le concours de plusieurs jeunes du quartier pour l’extraire de la cave et le transporter jusqu’à un McDonald’s de la ville où il est enfin libéré.

Des ecchymoses multiples et une fracture du plancher de l’orbite

Conduit en urgence au centre hospitalier de Beauvais, Youssef y restera pendant trois jours avant de retrouver ses proches ce lundi soir. Avec un inventaire à la Prévert dressé par le médecin légiste. Ecchymoses, lacérations au couteau, œdèmes multiples, fracture du plancher de l’orbite droite… Les blessures sont à la mesure des souffrances engendrées au cours des deux heures de séquestration.

Pour un motif aussi dérisoire que redondant. La rivalité entre Méru et Beauvais qui gangrène les quartiers des deux villes depuis plusieurs années et qui s’est intensifiée ces dernières semaines.