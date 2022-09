Mondiaux de vélo: le voyage à 350.000 euros des cyclistes belges

A Louvain l’année dernière, c’était un peu plus facile, c’est certain. Les Mondiaux en Australie, c’est un gros défi après deux années marquées par le covid et des voyages limités », sourit Nele Bras. Responsable de la logistique pour la Fédération belge, c’est elle qui a échafaudé toute l’organisation vers Wollongong pour les 52 personnes qui composent le « Team Belgium », dont 29 coureurs. Des vols au départ de Montréal via Vancouver pour Wout van Aert, Jasper Stuyven, Stan Dewulf, Nathan Van Hooydonck qui roulaient dimanche au Canada. De Madrid via Dubaï pour le vainqueur de la Vuelta Remco Evenepoel, à peine sorti de son sacre espagnol puisqu’il s’est envolé après une courte nuit lundi, ou de Bruxelles avec une escale à Dubaï aussi pour Yves Lampaert, le coach national Sven Vanthourenhout, Lotte Kopecky ou le junior Jens Verbrugghe.