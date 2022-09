La Belgique en alerte jaune ou orange: voici les prévisions des prochaines heures

L’entièreté du territoire belge est sous alerte jaune ou orange, en fonction des provinces ce mercredi. Pluie et coups de tonnerre sont au programme.

On pourra localement relever autour de 50 mm de pluie ou davantage en 24 heures (de mardi soir à mercredi soir), justifiant l’orange pour plusieurs provinces. Par endroits, des orages et des coups de vent seront aussi possibles dans la moitié sud-est du pays, prévoit l’IRM.

La pluie restera présente un peu partout sur le territoire mercredi après-midi, avec des précipitations faibles à modérées en Flandre et un risque croissant de fortes précipitations orageuses sur le sud-est du pays, annonce l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera un peu plus sec sur la partie centrale et le thermomètre affichera des températures comprises entre 16 et 22 ºC.

L’avertissement jaune (10 à 30 l/m2 en 1 heure ou 20 à 40 l/m2 en 6 heures ou 25 à 50 l/m2 en 24 heures) vaut pour la Flandre, Bruxelles et le Brabant wallon. Les provinces de Liège, de Hainaut, de Namur et de Luxembourg sont, elles, placées en orange (31 à 50 l/m2 en 1 heure ou 41 à 60 l/m2 en 6 heures ou 51 à 100 l/m2 en 24 heures).

Il n’y aura pas de grands changements en soirée, puisque le risque de précipitations orageuses sera toujours présent sur le sud-est et que de faibles pluies seront également de la partie partout ailleurs. Les gouttes feront progressivement place à un temps plus sec pendant la nuit, avec des éclaircies depuis le littoral. Les minima oscilleront entre 8 et 15 ºC.

Jeudi

La journée de jeudi débutera avec un temps partiellement nuageux, mais avec quelques larges éclaircies par endroits. De faibles averses seront cependant attendues sur l’extrême sud-est du pays. La pluie fera son retour dans le courant de la journée avec la formation d’averses depuis la Mer du nord qui traverseront le pays vers le sud-est. Elles resteront assez faibles et ne concerneront que quelques endroits. Le vent sera souvent modéré de secteur nord-ouest avec des températures dont les maxima atteindront 14 ºC en Hautes Fagnes et 18 à 19 º C en plaine.

En soirée, l’une ou l’autre averse sera possible localement, avant d’évoluer vers un temps sec avec une alternance entre belles éclaircies et des champs nuageux dans le courant de la nuit. Le mercure affichera des températures comprises entre 5 ºC dans les Hautes Fagnes, 10 ºC sur le centre et 14 ºC au littoral. Le vent sera faible dans les terres, modéré au littoral, de secteur ouest à nord-ouest.

Vendredi

Le temps sera variable avec un ciel partiellement voire très nuageux. Des averses se développeront sur la Cote et atteindront ensuite au reste du pays. Ces averses pourront être intenses localement, et accompagnées de grésil ou de coups de tonnerre. Les températures oscilleront entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés en Flandre.

Samedi

Le temps restera variable. Le ciel sera parsemé de nuages et d’averses venant de la mer du Nord en matinée. Les maxima atteindront 10 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés ailleurs.

Dimanche

Les nuages seront toujours bien présents dimanche, avec des périodes de pluies qui frapperont particulièrement la moitié nord-est du territoire. Dans le sud, le long de la frontière française le temps sera plus sec. Les maxima varieront entre 11 et 16 degrés.